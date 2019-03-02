«أوركارد البريطانية» تحصد جائزة محمد بن راشد للتميز في الأعمال والابتكار

المصدر: دبي- البيان

فازت حضانة أوركارد البريطانية بالإمارات بجائزتين خلال يومين متتاليين، مما عزز مكانتها كمتخصصة في مجال التعليم المبكر. و قد عرفت بأنها سلسلة الحضانات الأولى والأكبر في مرحلة ما قبل المدرسة بالإمارات وذلك لأفكارها المبتكرة في الأعمال في هذا المجال. وقد فازت الحضانة بجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم تم الاعتراف بها لمقاربتها الحديثة والمبتكرة في التعليم المبكر بمنحها جائزة الإمارات للابتكار من قبل مجموعة دبي للجودة، وهذا في اليوم التالي.

حضانة أوركارد البريطانية هي المؤسسة التعليمية الوحيدة التي فازت بهذه الجوائز المرموقة و المتميزة على الإطلاق؛ و هذه هي المرة الثانية التي تحصل فيها الحضانة على كل هذه الألقاب.

وقالت د. فاندانا غاندي ، الرئيس التنفيذي ومؤسسة أوركارد البريطانية: "أود أن أشكر قادة الإمارات، والمسؤولين في دبي و في غرفة التجارة والصناعة ومجموعة دبي للجودة التي كرمتنا بهذه الجوائز. إن الفوز بجائزتين متتاليتين هو في الواقع لحظة فخر لحضانة أوركارد البريطانية ويعكس التزامنا بالتميز والابتكار في مجال التعليم. نحن كفريق نؤمن بتقديم أفضل ما لدينا من حيث الجودة والاستمرار برفع مستوى التعليم المبكر في الإمارات بشكل مستمر".

وأضافت د. فاندانا غاندي، "على مر السنين ، قمنا بتطوير إطار شامل للتعليم في مرحلة ما قبل المدرسة والتقييمات التي تم تقديرها على نطاق واسع عبر عدة منصات من أجل نهجها الشامل في الابتكار."

تهدف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، إلى تنمية ثقافة الأعمال على مستوى عالمي في المنطقة، وخلق بيئة عمل تنافسية عالية المستوى، تعزز التجارة وتنمية الأعمال وخلق فرص العمل. الجائزة هي أعلى مستوى للاعتراف بالتميز في الأعمال الذي يمكن أن تحققه مؤسسة في المنطقة.

تهدف جائزة الإمارات للابتكار إلى دعم إستراتيجية الإمارات الوطنية للابتكار وتشجيع ثقافة الابتكار في جميع مؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات مع رفع مستوى الممارسات المبتكرة القائمة على إطار ومعايير الجائزة.