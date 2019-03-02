قرقاش: الإمارات تعمل باستمرار لتعزيز التواصل والسلام

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الإمارات تعمل باستمرار لتعزيز جسور التواصل والتعاون والسلام.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر «تبدأ الآن الدورة 46 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي، الإمارات تعمل باستمرار لتعزيز جسور التواصل والتعاون والسلام». ونشر قرقاش صورة من داخل القاعة التي تستضيف أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت أعمالها أمس في أبوظبي بمشاركة 56 دولة عضواً و5 دول بصفة مراقب، إلى جانب الهند.