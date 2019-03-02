الإمارات سبّاقة في إرساء التسامح والقيم الأخلاقية

المصدر: أبوظبي ــ صبري صقر

أكدت الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «اسكوا» رولا دشتي، اهتمام الأمم المتحدة بالقضايا السياسية التي تطرحها الدورة الـ46 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي. وقالت لـ«البيان»: نهنئ دولة الإمارات على رئاسة مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الجديدة.

وأضافت إن دولة الإمارات سباقة في إرساء قيم التسامح والقيم الأخلاقية، مشيرة إلى إعلان الإمارات عاماً للتسامح. وقالت: الإمارات تحتضن عمالاً من مئات الجنسيات يعيشون ويعملون في دولة واحدة، والتعايش والتسامح موجود بالإمارات ويشهد على هذا العمالة الوافدة التي تعمل بالإمارات.

وأضافت إن الأمم المتحدة تهتم بالمناقشات التي دارت حول قضية فلسطين، ومكافحة الإرهاب، والقضايا التنموية والاقتصادية. والتطور، وقضايا العلوم والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تعمل بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي لتحقيق التنمية والازدهار لمختلف الأعضاء.