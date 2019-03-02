محمد بن راشد يدعو وزاري «التعاون الإسلامي» إلى توصيات تنهض بتنمية الشعوب

المصدر: ■ أبوظبي ـ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بقصر الإمارات مساء أمس بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وزراء خارجية الدول الإسلامية الذين بدأوا أعمال اجتماعهم في العاصمة أبوظبي.

وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالوزراء الذين نقلوا لسموه تحيات زعماء ورؤساء حكومات دولهم، متمنين لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.

اقتراحات

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي النجاح والتوفيق في اجتماعاتهم والتوصل إلى اقتراحات وتوصيات تصب في خدمة قضايا الشعوب الإسلامية خاصة ما يتصل منها بالتنمية الاقتصادية والبشرية وغيرها من المواضيع التي تهم الدول الأعضاء وأمنها واستقرارها.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى الدولة.