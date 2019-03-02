وزير المالية البحريني يستقبل سفير الدولة ويشيد بمواقف الإمارات

المصدر: المنامة - وام

أعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني عن شكر وتقدير مملكة البحرين للدعم المستمر من الإمارات ووقفاتها المشرفة إلى جانب المملكة في مختلف الميادين، مما يعكس الترابط الأخوي الوثيق بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على تعزيز التكامل بما يفتح آفاقاً جديدة، منوهاً بما تشهده الدولة من نمــاء وتطـور ملمــوس مكنهــا من بلوغ مكانــة مرموقــة تنمويـاً واقتصاديـاً.

وأكد لدى لقائه أمس سفير الدولة لدى مملكة البحرين، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان على ما يجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات من علاقات تاريخية متميزة على مختلف المستويات.