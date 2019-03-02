حمدان بن زايد يتفقد مشاريع تنموية بمدينة المرفأ ويلتقي المواطنين

المصدر: منطقة الظفرة - وام

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، مدينة المرفأ واطلع على عدد من مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها في المدينة.

واستهل سموه الزيارة بتفقد ميناء المرفأ وشاطئ السيدات وتعرف إلى الخدمات التي تقدم للصيادين ووجه سموه بتوفير جميع الخدمات والمرافق في الميناء لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والتنموية ومتطلبات التطور الذي يسير بوتيرة متصاعدة في منطقة الظفرة.

وزار سموه بعد ذلك، كلاً على حدة، المواطنين هاشم سعيد صباح الرميثي وحسن أحمد العبيدلي وذلك بمنزليهما بمدينة المرفأ.

ورحب الرميثي والعبيدلي وأفراد أسرتيهما وأقاربهما بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وأعربا عن سعادتهما بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهما، سائلين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

كما استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في مجلس محمد الفلاحي الياسي بمدينة المرفأ عددا من المواطنين، واستمع إلى آرائهم ووجهات نظرهم في مختلف الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدم لهم.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة بين القيادة الحكيمة والمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تخدم المواطنين في كل بقعة على أرض هذا الوطن المعطاء.

رافق سموه خلال الزيارة الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، واللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة وعدد من المسؤولين.