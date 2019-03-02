هطول أمطار متفرقة على مناطق في الدولة

شهدت مناطق مختلفة من الدولة أمطاراً متفرقة خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر، وانخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر من استمرار اضطرابهما بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة إلى قوية السرعة، وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً على البحر وتكون محملة بالغبار ومثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

فرصة

وشهدت الشارقة سقوط أمطار متفرقة خلال ساعات الصباح الأولى مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تبقى الفرصة مُهيأة لهُطول زخات من الأمطار أحياناً في مناطق مختلفة من الإمارة.

كما شهدت إمارة عجمان هطول أمطار، صباح أمس، في بعض المناطق مصحوبة برياح، والأجواء تنذر بهطول مزيد من الأمطار، وخلال منتصف النهار شهدت تقلبات في حالة الطقس وانتشار الغبار العالق في الهواء.

كما هطلت أمس أمطار متفرقة على مناطق الفجيرة ومدن الشرقية تراوحت ما بين المتوسطة والخفيفة، استمرت لساعات، وانخفضت على إثرها درجات الحرارة وتتابعة السحب الركامية المصحوبة برعد وبرق وارتوت الأرض والمزارع المتواجدة في تلك المناطق، فيما شهدت سوق الجمعة الشعبي ازدحاما كبيرا فرحة بأمطار الخير والاستمتاع بالأجواء المنعشة التي سادت المناطق الجبلية.

من جهتها، حضت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين على الالتزام بالقيادة الآمنة، وأخذ الحيطة والحذر خلال هبوب الرياح المثيرة للغبار، واتباع إجراءات السلامة في مثل هذه الأجواء، حفاظاً على سلامة الجميع.