36 مشروعاً عرضتها شرطة دبي عبر منصتها في «سيتي ووك»

المصدر: ■ دبي - البيان

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار والتي خصصت خلالها منصة متميزة في منطقة سيتي ووك ضمت عدة أجنحة، استعرضت فيها نجاحاتها في مختلف أنواع الابتكارات وعدداً من المشاريع الحديثة التي تحتوي على أحدث التقنيات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد الرائد خالد المزروعي، نائب رئيس مجلس الابتكار، المنسق العام لفعاليات شرطة دبي خلال شهر الإمارات للابتكار، أن شرطة دبي عرضت عبر منصتها في منطقة سيتي ووك، 36 مشروعاً ابتكارياً جديداً بينها مشاريع تقنية وأخرى تحتوي على أنظمة الذكاء الاصطناعي منها مشروع عيون ومشروع حماية وبرنامج الجرائم الإلكترونية، ومسرعات المستقبل، وأمن المدارس، ونظام الشكاوى الإلكتروني.

طائرات من دون طيار

وأضاف إن شرطة دبي عرضت أحدث الخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي والطائرات من دون طيار العاملة في المجال الشرطي، والألعاب الافتراضية والسيارة الخدمية الذكية والمزرعة الذكية وغرفة العمليات المحمولة.

إضافة إلى مجالس شرطة دبي، وغيرها من الابتكارات النوعية التي تساهم في تحفيز أفراد المجتمع، وإشراكهم في تصميم ابتكارات تقدم حلولاً للتحديات، وتساهم في تطوير أنماط الحياة، وفق رؤية مستقبلية، تعزز مكانة الإمارات بين أكثر الدول ابتكاراً على مستوى العالم.

ثقافة مجتمعيةولفت إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي وبتوجيهات من اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تسعى من خلال المشاركة في شهر الإمارات للابتكار بكل إمكانياتها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل الابتكار إلى ثقافة يتبناها مجتمع الإمارات، ومنهج عمل للحكومة.

نجاح لافت

ونوه إلى أن منصة شرطة دبي خلال المشاركة في شهر الإمارات للابتكار حققت نجاحاً لافتاً، وشهدت إقبالاً كبيراً من قبل أفراد الجمهور وطلبة المدارس الذين اطلعوا على ابتكارات متنوعة ونالت إعجابهم.