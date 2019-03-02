سفارة الإمارات في إيطاليا تشارك بأعمال المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

المصدر: روما - وام

شاركت سفارة دولة الإمارات في العاصمة الإيطالية روما في أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة التي اختتمت أمس الأول واستمرت ثلاثة أيام بمقر البرنامج في العاصمة الإيطالية روما.

بدأت أعمال الدورة بانتخاب هشام بدر سفير مصر لدى إيطاليا مندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما رئيساً للمجلس التنفيذي للبرنامج.

وأشاد ديفيد بيسلي المدير التنفيذي للبرنامج بانتخاب هشام بدر لهذا المنصب في الوقت الذي يتزايد فيه عدد الجوعى في جميع أنحاء العالم.

تناولت الدورة عدداً من الموضوعات المتعلقة ببرنامج الغذاء العالمي وتم خلالها إحاطة الوفود المشاركة بسير عمليات الإغاثة التي يضطلع بها البرنامج في مناطق الأزمات لمكافحة الجوع والاستجابة المستمرة لحالات الطوارئ والدعم اللوجستي الذي يقدمه لربط العمليات الإغاثية والمساعدات الإنسانية بالمشاريع التنموية وتعزيز قدرات البلدان.

وأكد أهمية العمل على تعزيز الشراكة والتعاون بين منظمات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي، لمساعدة الحكومات الوطنية على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإنهاء الجوع في العالم بحلول عام 2030.