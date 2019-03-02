«قضاء أبوظبي» تمنح ترخيصاً لموظفة لأداء مهام الكاتب العدل

المصدر: أبوظبي-البيان

أصدر المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بقيد وترخيص موظفة من دائرة التنمية الاقتصادية، لأداء مهام الكاتب العدل الحكومي ضمن اختصاصاتهم في إطار العمل بالقانون رقم 11 لعام 2017 في شأن عمل الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام.

وأدت الموظفة، اليمين القانونية أمام وكيل الدائرة بعد اجتيازها البرنامج التدريبي لكاتب العدل الحكومي، الهادف إلى تأهيل وتدريب المرشحين لمزاولة المهنة، وتزويدهم بالمعارف والاتجاهات والقدرات المؤهلة.