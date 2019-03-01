طقس غائم وتوقعات بسقوط أمطار اليوم

المصدر: أبوظبي- وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، غائماً بوجه عام مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة تكون مختلفة الشدة ورعدية أحياناً خاصة شمالاً وشرقاً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون قوية على البحر، محمّلة بالغبار ومثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

ولفت المركز - في نشرته اليومية - إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 28 - 40 كم / ساعة تصل 60 كم / ساعة خاصة على البحر.

ونوّه بأن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:34 والثاني عند الساعة 00:27، والجزر الأول عند الساعة 16:43 والثاني عند الساعة 03:27.

أما عن حالة بحر عمان، فسيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:10 والثاني عند الساعة 06:45. والجزر الأول عند الساعة 12:42 والجزر الثاني عند الساعة 02:05.