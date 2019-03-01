توزيع مكرمة محمد بن راشد للمراكز والمؤسسات الإسلامية في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي حفل توزيع المكرمة السنوية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الخاصة بالمراكز والمؤسسات الإسلامية في إمارة دبي. وكذلك جوائز المسابقة السنوية للقرآن الكريم، التي تنهض بها الدائرة.

وقال الدكتور عمر الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية في كلمة الدائرة بالحفل نيابة عن الدكتور حمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: إنّ هذه المكرمة تعتبر جزءاً من تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لهذه المؤسسات والمراكز المهمة في حياة الفرد والمجتمع، باعتبارها منارات للخير والمعرفة والإيمان، والمنطلق للعمل المشترك النبيل على مستوى إمارة دبي، وقد جاءت المكرمة في ظلال عام التسامح؛ لتكون منطلقاً جديداً يحرّك هذه المؤسسات والمراكز ومن فيها نحو الانفتاح والتقارب والتآلف ونشر هذه الثقافات في ضوء معاني القرآن الكريم، وما حثّ عليه ديننا الحنيف، توافقاً مع عام التسامح.

وأشار جاسم الخزرجي مدير إدارة المؤسسات الإسلامية في الدائرة إلى أنّ عدد المؤسسات الإسلامية في إمارة دبي يصل إلى 19 مؤسسة، أما مراكز التحفيظ فتصل إلى 32 مركزاً، بمعدل 51 مؤسسة ومركزاً على مستوى الإمارة، ونالت حظوة التكريم منها في هذه الليلة 21 مؤسسة ومركزاً. تم تحديدها بناء على المعايير المعتبرة في المكرمة، وكذلك في مسابقة القرآن التي تقيمها الدائرة.

وأضاف الخزرجي: كما شهد الجميع تكريم الفئات الفائزة بمسابقة الدائرة لحفظ القرآن الكريم في دورتها التاسعة لسنة 2018، والتي تجمع في ظلالها مئات الطلاب والطالبات المتنافسين على جوائزها، وتم تقسيمها إلى فئتي الذكور والإناث، في ضوء مستويات حفظ اختيارية، وأخرى ملزمة للمراكز.