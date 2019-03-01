عبد الله بن زايد يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تنطلق أعمالها اليوم في أبوظبي وتستمر يومين.

وجرى خلال اللقاء -الذي عُقد في الديوان العام للوزارة بأبوظبي- بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى استعراض جدول أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس.

كما تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مؤكداً أهمية الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه دولة الإمارات الذي يواكب الاحتفاء بمرور 50 عاماً على إنشاء المنظمة.

كما أكد سموه دعم دولة الإمارات جهود منظمة التعاون الإسلامي، بما يسهم في تعزيز أواصل العمل الإسلامي المشترك بين جميع الدول الأعضاء.

من جانبه، أشاد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للمنظمة لتحقيق رسالتها في العمل الإسلامي المشترك.

حضر اللقاء محمد سيف الشحي، مدير إدارة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.