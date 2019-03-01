فعاليات «حصن الاتحاد 5» تنطلق اليوم في عجمان

المصدر: عجمان - وام

زار وفد من القوات المسلحة الإماراتية عدداً من مدارس إمارة عجمان من مختلف المراحل الدراسية قام خلالها بتقديم شرح عن الدور المهم الذي تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة في حفظ أمن الوطن والمواطن وكل مقيم على أرض الإمارات وحماية مكتسبات الاتحاد حتى وصلت بدعم القيادة الرشيدة وعزم رجالها وولائهم إلى درجة عالية من الكفاءة والاحتراف.

وتعرف الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية على برنامج وفعاليات العرض العسكري والتي ستبدأ الساعة العاشرة صباح اليوم فيما يبدأ العرض الساعة الرابعة عصراً كما قدم الوفد شرحاً حول ما يتضمنه المتحف العسكري والذي يضم بعضاً من المعدات العسكرية القديمة التي استخدمتها القوات المسلحة الإماراتية.

أهداف

وشرح الوفد أهداف العرض التي تتمثل في إظهار القدرات المتطورة لقواتنا المسلحة وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفانٍ ومهارات وخبرات ميدانية بالإضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة ما جعل منها درعاً واقية للوطن تحمي مكتسباته وتعزز التنمية المستدامة وتصون مسيرته الاتحادية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعصف بمنطقتنا والعالم أجمع.

ووجه وفد القوات المسلحة الدعوة للطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية في عجمان لحضور العرض العسكري «حصن الاتحاد 5»، الذي سيتم تنظيمه اليوم في منطقة الزورا، حيث سيحظون بمتابعة العرض من قلب الحدث ما يتيح الفرصة أمامهم للتعرف إلى قدرات «حماة الاتحاد» عن قرب.

وعبر الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية عن اعتزازهم بقواتنا المسلحة عنوان عزة الوطن وحامي حماه، معربين عن فخرهم بما وصلت إليه من قوة واقتدار وجاهزية وكفاءة وقدرة على تنفيذ المهام والواجبات.وفي نهاية الزيارة وزع وفد القوات المسلحة مطويات وبطاقات دعوة للطلبة وأولياء أمورهم والهيئات الإدارية والتدريسية لحضور العرض العسكري بالإضافة إلى هدايا تذكارية تحمل شعار القوات المسلحة والعلم الإماراتي.

عرض

يذكر أن إمارة عجمان ستحتضن النسخة الخامسة من العرض العسكري «حصن الاتحاد 5»، الذي تنفذه وحدات رئيسة من القوات البرية والجوية وحرس الرئاسة لإظهار القوة العسكرية الضاربة ذات القدرة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية وكذلك القدرة على تنفيذ نطاق واسع من العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن وحماية أمنه بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.