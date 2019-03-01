محمد بن راشد: الإمارات واحة حب وسلام وتسامح وملتقى حضاري وإنساني

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات عموماً ودبي خاصة ستظلان واحة حب وسلام وتسامح وملتقىً حضارياً وإنسانياً وثقافياً لجميع الشعوب الشقيقة والصديقة.

وقال سموه خلال جولة أمس في معرض دبي العالمي للقوارب الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على ضفاف قناة دبي المائية على شاطئ جميرا من السادس والعشرين من فبراير إلى الثاني من مارس الجاري «نحن سعداء بهذا الحضور العالمي في بلادنا وهذه المشاركة الواسعة من الدول والشركات الدولية في الحدث ما يؤكد أن بلادنا بخير وسهالة ودولتنا والحمد لله مازالت تتصدر معظم دول العالم في استقطاب المستثمرين والسياح من مختلف ثقافات العالم».

نجاح كبير

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي أحيط خلال جولته في المعرض بكل الحب والترحاب من قبل العارضين والزوار عن سعادته بالمعرض الذي ينهي عامه السابع والعشرين بنجاح كبير وتطور دائم ومشاركة أوسع من الشركات العالمية والوطنية المتخصصة في صناعة وتجهيز قوارب الصيد واليخوت السياحية المجهزة بأحدث التقنيات والتصاميم التي تستقطب رجال الأعمال وعشاق الرحلات البحرية من دولة الإمارات ودول المنطقة وشمال أفريقيا وغيرها من المناطق المحيطة بدولتنا الحبيبة.

مجسم ضخم

واستهل سموه جولته التي رافقه فيها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وهلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي بالتوقف عند مجسم ضخم للموقع الجديد لمعرض دبي العالمي للقوارب في منطقة المارينا في دبي والذي تنفذه شركة مراس للتطوير العقاري، حيث اطلع سموه على مكونات المشروع الواعد الذي من المقرر أن يبلغ التمام في دورة معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الثامنة والعشرين في عام 2020.

بحر دبي

كما توقف سموه عند جناح سلطة دبي الملاحية التي تعرض فيلماً مصوراً ورسومات وتصاميم لمشروع «بحر دبي» الذي تنفذه على طول شاطئ دبي جهة منطقة جميرا.

واستمع سموه من المسؤولين في السلطة إلى شرح موجز حول المشروع الذي سيكون من أكبر المشاريع الترفيهية في المنطقة وأكثرها استقطاباً للسياح والزوار والمواطنين والمقيمين.

وواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جولته في الخيمة الكبيرة التي تعرض فيها لوحات وتصاميم لمشاريع سياحية بحرية واعدة في الدولة والمنطقة إلى جانب «الإكسسوارات» الخاصة بالقوارب واليخوت السياحية والصيد والنزهات البحرية وجميع مستلزماتها من معدات سلامة وملابس وغيرها.

وعلى ضفاف قناة دبي المائية شاهد سموه مئات اليخوت الفخمة والقوارب التي تعرضها نحو 800 شركة متخصصة في هذه الصناعة الترفيهية من دولة الإمارات وأكثر من 60 دولة حول العالم.

ماجستي 140

وتوقف سموه في اليخت «ماجستي 140» من تصميم وتصنيع شركة جلف كرافت في عجمان، واستمع سموه من مالك الشركة محمد حسين الشعالي إلى شرح حول مواصفات القارب الذي يبلغ طوله 42 متراً ويضم 8 غرف نوم وصالات طعام وجلوس ووصلت تكلفة بنائه وتأثيثه الداخلي 60 مليون درهم. وتوقف سموه عند القارب الأكبر في المعرض «روكت» الهولندي الصنع ومن تصميم وتصنيع شركة «هيسن» ويصل طوله نحو 50 متراً ومصنوع من الألمنيوم بالكامل ويحتوي 6 غرف للنوم والراحة والطعام ومجهز بجميع وسائل الترفيه وأجهزة الأمن والسلامة.

الإسعاف البحري

وعرج صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومرافقوه على قارب وحدة الإسعاف البحري التابع لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والتي أدخلت القارب الإسعافي البحري لأول مرة في إطار الخدمات الإسعافية السريعة والطارئة التي تقدمها لمحتاجيها في البر والبحر على أن يصل عدد قوارب الإسعاف البحري في العامين 2020 و2022 إلى 8 قوارب مجهزة بطواقم طبية وتمريضية مؤهلة تأهيلاً عالياً إلى جانب تجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية والإسعافية التي تتناسب وطبيعة البحر.