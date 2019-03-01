منصور بن محمد يزور منصة دبي البحري في المعرض

المصدر: دبي - البيان

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، منصة النادي في الدورة السابعة والعشرين من معرض دبي العالمي للقوارب 2019، الذي يقام هذا العام في قناة دبي المائية بمشاركة أكثر من 800 مؤسسة تقدم أحدث إنتاجها في مجالات الصناعة والملاحة البحرية ووسائل الترفيه والرياضة المائية.

مسابقة

واطلع سموه على مشاركة النادي في الدورة الحالية للمعرض، والتي تتضمن فعاليات رياضية بحرية بالتزامن مع الحدث في تنظيم مسابقة دبي لصيد الأسماك (الجولة الثالثة) وبطولة الإمارات للدراجات المائية، التي تتضمن عرضاً ليلياً هو الأول من نوعه في الحدث اليوم -الجمعة- وسباقات مختلفة اعتباراً من صباح غد السبت.

فعاليات

كما تعرف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على الفعاليات التي تعرض في منصة النادي التي تقع في قلب المرفأ المائي في قناة دبي المائية من هزيم محمد القمزي مدير السباقات في النادي، والذي استعرض أمام سمو رئيس النادي أيضاً فعاليات الموسم الرياضي البحري 2018-2019 والتي تشمل سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية وقوارب التجديف المحلية والقوارب الخشبية السريعة والدراجات المائية والكايت سيرف والقوارب الشراعية الحديثة.