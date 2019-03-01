«تطوير البنية التحتية» تشارك في أسبوع التشجير بزراعة «الغاف»

المصدر: دبي-البيان

بحضور ورعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، شاركت الوزارة في فعاليات أسبوع التشجير التاسع والثلاثين المقام تحت شعار «بيئة خضراء مستدامة»، حيث قام معاليه بزراعة شجرة الغاف بمبنى الوزارة بالمنطقة الجنوبية، وذلك بحضور المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة، والمهندسة عائشة المدفع الوكيل المساعد لقطاع تخطيط البنية التحتية وعدد من المسؤولين والموظفين، وبالتعاون مع المواطن سالم سلطان القايدي صاحب مشاتل القايدي للأشجار الصحراوية.

وأكد معالي الوزير أن شجرة الغاف تحظى بمكانة خاصة في التراث الإماراتي وبرز ذلك من خلال الاهتمام الكبير من قبل المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان «طيّب الله ثراه»، كما أنها تمثل رمزاً وشعاراً للتسامح في دولة الإمارات، كما لها دور في المحافظة على البيئة، لذلك نرى انه من الضروري الاهتمام بها وزراعتها بمختلف مناطق الدولة، والحفاظ عليها.

كما لفت إلى ضلوع وزارة تطوير البنية التحتية بمسؤوليتها في مكافحة التصحر، وتعزيز حماية البيئة، وتحقيق الاستدامة من خلال تبني المبادرات المجتمعية ذات العلاقة، والحرص على إطلاق المبادرات والمشاريع التي تحقق الاستدامة وتحافظ على البيئة خلال تنفيذها مختلف المشاريع، الأمر الذي يدعم توجه الدولة ورؤيتها 2021.

وقال معاليه:إن مشاركة الوزارة في فعاليات أسبوع التشجير تهدف إلى إبراز أهمية المبادرات الرائدة في الدولة في مجال التشجير، لدورها في المحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة، وهو الذي أخذته الوزارة على عاتقها، حيث إن ذلك يندرج ضمن خطتها الاستراتيجية.

وأضاف إن مشاركة وزارة تطوير البنية التحتية بأسبوع التشجير يؤكد على التزامها إزاء المحافظة على البيئة وتنميتها وبذل كافة الجهود الممكنة لدعم توجهات الحكومة لصون البيئة والمحافظة على مصادرها الطبيعية لمصلحة المستقبل.