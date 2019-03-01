القطامي خلال افتتاح مركز «برايم»: دبي توفر كل التسهيلات للاستثمار في القطاع الصحي

المصدر: دبي - البيان

قال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن الهيئة تولي عمليات التوسع في نطاق وخدمات واستثمارات القطاع الصحي الخاص جل اهتمامها، إيماناً منها بأهمية ودور هذا القطاع الذي تعده شريكاً، وتعمل على توفير جميع التسهيلات المحفزة لتطوره، من أجل إيجاد المزيد من الخدمات الطبية التنافسية، التي تصب في خدمة ومصلحة أفراد المجتمع وبالتحديد المرضى منهم.

جاء ذلك خلال افتتاح معالي القطامي أمس مركز برايم الطبي في منطقة الصفا، ضمن سلسلة المراكز الصحية الخاصة بمجموعة برايم، وبحضور عيسى الغرير وعدد من المسؤولين والمختصين.

وأكد معاليه أن دبي تمثل مدينة الفرص الواعدة للاستثمارات في القطاع الصحي، فضلاً عن كونها نقطة جذب عالمية للمستشفيات الكبرى والمراكز الرائدة متعددة الجنسيات، التي ترى في دبي المناخ الأنسب لنماء استثماراتها.

وأوضح أن الزيادة المتنامية في حجم القطاع الصحي الخاص تكفل توفير المزيد من الباقات الطبية المتنوعة، والخيارات المتعددة أمام المتعاملين بوجه عام والمرضى بشكل خاص، وهو ما يعزز الشراكات القائمة بين القطاعين (الحكومي والخاص)، والتي تحرص الهيئة على ربطها بمصالح وخدمة الناس وحياتهم وسلامتهم وصحتهم.

وثمن معالي القطامي الدور الكبير الذي يقوم به العديد من المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية الخاصة، من أجل تطوير المنظومة الصحية في دبي، ورفع مستوى وجودة خدماتها.