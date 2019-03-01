فارس المزروعي يُطلع قائد عام شرطة الشارقة على المشروعات التطويرية

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبل اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، أمس، اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بمقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات العمل الشرطي والأمني، والاطلاع على المشروعات التطويرية التي تشهدها شرطة أبوظبي ضمن منظومة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.

تنسيق

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أهمية مثل هذه الزيارات في تعزيز التواصل والتعاون بين الجانبين في كافة المجالات، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار، وتلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة في الارتقاء بمسيرة العمل الشرطي، ورفع كفاءته إلى أعلى المستويات بهدف جعل دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، والمحافظة على منجزات الوطن ومكتسباته، والعمل في إطار موحد على درء خطر الجرائم والمهددات الأمنية في كافة أنحاء الدولة.

ووقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مع القيادة العامة لشرطة الشارقة مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل الشرطي المختلفة، وتعزيز المؤشرات وتحسين الأداء للحصول على أفضل النتائج في تقديم الخدمات الشرطية.

واتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الإيجابية بين الجهتين، حفاظاً على المكتسبات الوطنية، ودعم الأهداف الاستراتيجية، والارتقاء بالعمل المؤسسي وصولاً إلى الريادة والتميز العالمي، وتبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني، والبحث والإنقاذ، والتوعية المرورية، والأمن الجنائي والوقائي للحد من الجريمة، وتبادل المعلومات التقنية والذكاء الاصطناعي والموارد البشرية، والاستفادة من الخبرات والمهارات المتخصصة، والاستفادة من الخبرات المكتسبة في معالجة الأزمات والكوارث والحالات الطارئة.