اللجنة المنظمة لقمة أقدر تعلن أجندة وشعار الدورة المقبلة

المصدر: دبي - البيان

عقدت اللجنة المنظمة لقمة أقدر العالمية أمس مؤتمراً صحفياً للإعلان عن أجندة الدورة الثالثة من قمة أقدر العالمية والتي ستقام في الفترة ما بين 29 أغسطس إلى 1 سبتمبر تحت شعار «تمكين المجتمعات عالمياً: التجارب والدروس المستفادة».

وأعلنت اللجنة المنظمة أن العاصمة الروسية، موسكو، ستستقبل الدورة القادمة من القمة وذلك تزامناً مع انطلاق فعاليات منتدى موسكو العالمي والذي يهدف إلى تبادل الخبرات العملية والثقافية والتجارية والاجتماعية، إلى جانب عرض آخر التطورات والتكنولوجيات الحديثة والحلول في مجال المجتمع والتعليم والتدريب وذلك لتطوير مهارات الفئات المجتمعية في المستقبل.

حضر المؤتمر الصحفي المستشار الدكتور إبراهيم الدبل، رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج خليفة للتمكين - «أقدر»، والعقيد عبد الرحمن المنصوري المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»، والدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لقمة أقدر العالمية وعدد من الصحفيين والإعلاميين في الدولة.

وتعد قمة أقدر العالمية حدثاً فريداً من نوعه على الصعيد المحلي والعالمي إذ يناقش قضايا المجتمع الهامة ويهتم بتمكين الأفراد والمجتمعات ودعم المبادرات المجتمعية فيما يصب ببناء أوطان طموحة ومستقبلات مزدهرة ويحقق الهدف الرئيسي لهذا الحدث العلمي العالمي في تنمية العقول لازدهار الأوطان.

وحول هذا الحدث العالمي قال المستشار الدكتور إبراهيم الدبل، رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج خليفة للتمكين: في هذا العام، نعلن عن انعقاد قمة أقدر العالمية في مدينة موسكو بهدف نقل التجارب المحلية والدولية الإنسانية والمبادرات المجتمعية الهادفة والتجارب العملية الناجحة إلى استمرار نجاح القمة ويحقق أهدافها في نشر السلام والقيم الأخلاقية السليمة في شتى أنحاء العالم.

وأضاف: أصبحت قمة أقدر العالمية منبراً عالمياً ومحلياً هاماً للحديث عن أبرز القضايا المجتمعية والإنسانية والتركيز على المواضيع التي تخدم مصلحة الأفراد والمجتمع على حد سواء، ونحرص في القمة على تمكين الأفراد ضمن مجتمعات متماسكة ومترابطة بالعلم والأخلاق.

من جهته، قال الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لقمة أقدر العالمية: نحن فخورون بانعقاد الدورة الثالثة من قمة أقدر العالمية في روسيا، موسكو، وذلك لتحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها القمة والمتمثلة في تمكين الأفراد والمجتمعات لمواجهة التحديات في مختلف أنحاء العالم. كما ستتيح مثل هذه الخطوة الفرصة للخبراء والمختصين بمجالات التعليم والتكنولوجيا والابتكار والسلامة والصحة من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لنقل تجاربهم وعقد شراكات جديدة مع المعنيين بهذه المجالات من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: نسعى في الدورة الثالثة من قمة أقدر العالمية إلى إيصال ومشاركة ما حققته الإمارات العربية في مجالات التنمية البشرية والتعليم والابتكار والمجتمع والمجال الاقتصادي والتجاري وغيرها من التجارب الناجحة إلى الخارج في ظل السياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة وكذلك نشر رؤية دولة الإمارات في بناء نظام اجتماعي رفيع المستوى وبيئة مستدامة ومجتمع مبني على الابتكار والتطور.

نموذج فريد

وقال العقيد عبد الرحمن المنصوري، المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تقدم نموذجاً فريداً للعيش المشترك والتناغم الاجتماعي بين جنسيات وثقافات متعددة، إذ تقيم في الإمارات وتتعايش أكثر من 200 جنسية، تتواصل مع الآخرين بتسامح ومحبة وبشعور يملؤه الأمن والأمان .

وقال إن إقامة القمة في روسيا هذا العام يعد حدثاً استثنائياً، بكونها الفعالية الإماراتية الأولى التي تنظم خارج حدود الوطن، بتنظيم وإشراف إماراتي، تحمل بعداً إنسانياً وتشارك مع شعوب العالم التجارب والخبرات، آملين بنشر صورة طيبة عن مجتمع الإمارات ونهضة الدولة وجانب من مسيرتها الحضارية.

وأشار إلى أن النجاحات التي تحققت في النسختين الأولى والثانية من القمة، إلى جانب السمعة الطيبة التي حصلت عليها إقليمياً وعالمياً دفع بنا إلى نقل مكان انعقاد القمة في نسختها الثالثة إلى العاصمة الروسية موسكو، وللتأكيد على عالمية القمة التي انطلقت من الإمارات.

وقال إن المضامين الإنسانية التي تحملها القمة والأهداف السامية تجعل دولاً عالمية تبدي الرغبة في استضافتها، ولقد طورنا شراكة مع منتدى موسكو العالمي بمشاركتهم الواسعة في قمة أقدر السابقة.

منتدى

قال الدكتور أندري زينين، مدير المشاريع الخاصة في إدارة التعليم بمدينة موسكو: يقام منتدى موسكو العالمي للمرة الثالثة هذا العام في الفترة ما بين 28 أغسطس ولغاية 1 سبتمبر 2019. واستقطب الحدث في دورته السابقة أكثر من 130,000 زائر من 53 دولة وما يزيد على 1000 متحدث من بينهم مسؤولون كبار من القطاع الحكومي.