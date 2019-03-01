استقرار الحالة الصحية لطفلة «الطابق العاشر» في مستشفى توام

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

أوضح الدكتور نضال الحشايكة، الطبيب المعالج للطفلة لين محمود البالغة من العمر 19 شهراً، والتي تم نقلها إلى قسم العناية المركزة للأطفال في مستشفى توام بعد تحويلها من مستشفى صقر في رأس الخيمة إثر سقوطها من نافذة منزلها في الطابق العاشر، أنه بعد معاينة الطفلة سريرياً وعمل التحاليل الطبية المكثفة والصور الإشعاعية التشخيصية اللازمة تبين أنها تعاني من إصابات وكسور متعددة في مناطق مختلفة من الجسم، إلا أن حالتها العامة حالياً مستقرة و في تحسن مستمر.

وتتلقى الطفلة «لين» العناية الطبية اللازمة بقسم العناية الفائقة للأطفال في توام، حيث تم تشكيل فريق طبي متكامل للإشراف على حالتها الصحية يتكون من فريق العناية الفائقة للأطفال، وفريق جراحة الأعصاب، وفريق جراحة الأطفال، وفريق الأمراض السارية للأطفال، وفريق أمراض القلب لدى الأطفال، وفريق الصيدلة السريرية، إضافة إلى فريق التخدير، وفريق الأشعة التشخيصية، وفريق العلاج الطبيعي والتأهيل.

وأبدت الطفلة لين تحسناً ملحوظاً واستجابة جيدة للعلاج حيث أفاقت من غيبوبتها، وتم فصلها عن جهاز التنفس الاصطناعي، ولا تزال بحاجة إلى المزيد من الوقت لاستكمال العلاج والتأهيل.

شكراً وطن السعادة

ووجّه والد الطفلة «لين» في حديثه إلى «البيان» أسمى معاني الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات على التفاني في خدمة المواطنين والمقيمين على حد سواء، الأمر الذي يؤكد دائماً وأبداً أن دولة الإمارات ستبقى أرض السعادة والرخاء ومهد التسامح والعطاء. وقال والدة الطفلة «لين»: «ليس بالغريب أبداً على قيادة رشيدة تبسط أياديها البيضاء دائماً في خدمة شعبها والمقيمين على أرضها، فهي بلا شك دولة ارتبط تاريخها العريق وثقافتها الأصيلة بقيم الخير والعطاء التي أرسى دعائمها المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه».