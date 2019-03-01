«حميد الخيرية» تبحث التعاون في أعمال الوقف مع وفد سعودي

المصدر: عجمان- البيان

بحثت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، والدكتور عبدالله الأنصاري عضو مجلس الأمناء ومنصور عبدالله العبيدلي مسؤول أعمال الوقف، سبل تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات، خلال استقبالها وفداً سعودياً من مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف ممثلاً بالدكتور عبدالله ناصر السدحان نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة والدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن التويجري الرئيس التنفيذي للمؤسسة. وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي: إن مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية تسعى إلى تعزيز التواصل مع مختلف الجهات والهيئات سواء كانت على المستوى الوطني أو العربي، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والبرامج العملية من أجل دعم واستمرارية العمل والتطور في المشاريع الخيرية والإنسانية.