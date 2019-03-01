ولي عهد رأس الخيمة يعزي في وفاة محمد الحبسي

المصدر: رأس الخيمة ـ وام

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد أحمد علي الدبدوب الحبسي.

وأعرب سموه خلال زيارته أمس خيمة العزاء في منطقة السيح برأس الخيمة عن خالص تعازيه ومواساته لأنجال الفقيد أحمد وعمر وسعيد وعلي وعبدالله وسلطان وطالب وعبدالرحمن محمد أحمد علي الدبدوب وإلى ذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي.