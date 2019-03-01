اختتام متحف «مستقبل إقامة دبي» بعد 7 أيام من الإبهار

المصدر: دبي - البيان

اختتمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي فعالياتها في شهر الإمارات للابتكار في إمارة دبي، والتي نظمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الإمارة، حيث استعرضت إقامة دبي على مدار سبعة أيام مشاريعها المستقبلية وخدماتها الذكية التي تستشرف المستقبل من خلال متحف «مستقبل إقامة دبي» التي أبهر زواره، وتطمح الإدارة من خلاله إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في الريادة وصدارة مؤشرات التنافسية العالمية وفق أسس مبتكرة تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات ضمن أكثر الدول ابتكاراً على مستوى العالم.

وشهدت منصة إقامة دبي في المعرض إقبالاً كبيراً من قبل الزوار الذين اطلعوا على أحدث الابتكارات في مجال تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع فيما قدم فريق إقامة دبي شرحاً وافياً إلى الزوار حول أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية التي ابتكرتها الإدارة.

حرص

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إن فعاليات شهر الإمارات للابتكار تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز ثقافة الابتكار كنهج للعمل لاستشراف المستقبل وبناء غد أفضل للأجيال القادمة، مؤكداً حرص إقامة دبي الدائم على المشاركة في الحدث الابتكاري الأكبر في الدولة والذي يقام سنوياً والتي تقدم فيه مختلف الدوائر الحكومية أحدث إبداعاتها من خدمات ذكية.