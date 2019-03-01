«قضاء أبوظبي» تطلق نظام الأفكار المبتكرة الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، نظام الأفكار المبتكرة الجديد، بهدف تعزيز نشر ثقافة الابتكار، وتبني منظومة تطويرية شاملة، عبر تشجيع روح الإبداع وتوفير بيئة عمل مبتكرة.

جاء ذلك خلال فعاليات مهرجان الابتكار، الذي نظمته دائرة القضاء في مقرها الرئيس بأبوظبي، ضمن مناشط شهر الإمارات للابتكار، حيث جرى تكريم الفائزين في جائزة «ابتكر وارتق»، إلى جانب تنظيم معرض الابتكارات وركن الأنشطة التفاعلية.

تعزيز

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، أن إطلاق نظام الأفكار المبتكرة الجديد في دائرة القضاء، يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بتعزيز منظومة الابتكار، نظراً لدورها المحوري في عملية التطوير والتحسين المستمر لجميع الخدمات، والمساهمة في إحداث نقلة نوعية ترتقي بمستوى الأداء في جميع القطاعات.

وأشار إلى اهتمام دائرة القضاء بالأفكار التطويرية المبتكرة التي تسهم في تجويد الخدمات المقدمة للمتعاملين، مع التركيز على تطوير الطاقات والكوادر البشرية، ومن هذا المنطلق جاء إطلاق الدورة الثانية من جائزة «ابتكر وارتق».

400 فكرة

وبلغ عدد الأفكار المشاركة في الجائزة 400 فكرة، وقد تم اختيار الأفكار المرشحة باستخدام المعايير المعتمدة في الدليل الإرشادي للجائزة.