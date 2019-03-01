«نيابة دبي» تنظم جلسة للابتكار عن خدمة كف البحث

المصدر: دبي - البيان

شارك المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام، وبحضور المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة بن ديماس المحامي العام الأول، وعدد من المحامين العامين ورؤساء النيابات والمعنيين في الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين من ضباط القيادة العامة لشرطة دبي، جلسة العصف الذهني لاستقطاب الأفكار المبتكرة في العمل القضائي حول خدمة «كف البحث»، والتي نظمتها نيابة دبي في إطار تفاعلها في شهر الإمارات للابتكار.

وجرى خلال الجلسة، مناقشة عدد من المحاور منها إجراءات العمل المرتبطة بخدمة كف البحث، وأهم التحديات المرتبطة في الخدمة، بالإضافة إلى الوقوف على أهم الجوانب والنقاط التحسينية لتطوير العمل بين النيابة العامة والقيادة العامة لشرطة دبي، باعتبارهما شريكاً استراتيجياً، وتم توزيع فريق العمل إلى 5 مجموعات، وقدم كل فريق (3) أفكار ابتكارية بإجمالي (15) فكرة لتطوير خدمة كف البحث.

وتعد خدمة كف البحث أحد الطلبات التي يتقدم بها المتعامل إلى النيابة العامة، بهدف تسديد القيود عن المتهم، وذلك بشكل مؤقت أثناء تداول القضية وبعد انتهاء القضية، حيث تقوم النيابة العامة بالبت في الطلب، وإصدار رسالة بكف البحث وإرسالها إلى القيادة العامة لشرطة دبي، كما يقوم المتعامل بمراجعة النيابة مرة أخرى لاستلام رسالة كف البحث، ومن بعدها العودة إلى مركز الشرطة لتسليم نسخة من رسالة كف البحث لتسديد القيود في النظام الجنائي. جاءت الجلسة لتوليد الأفكار والحلول من أجل تقليل عدد طلبات المتعاملين، وعدد المراجعين على مبنى النيابة العامة، ومراكز الشرطة، وتبسيط إجراءات الخدمة لتحقيق سعادة المتعاملين.