61 موظفاً يشاركون في مسابقة لـ«إسعاف دبي»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مبادرات عدة تستهدف نشر وتعزيز ثقافة الابتكار بين موظفي المؤسسة، إضافة إلى تنبيه المجتمع المحلي خاصة في الجامعات ورواد القرية العالمية إلى أهمية الابتكار كأسلوب حياة ووصفة سحرية للسعادة والإيجابية واستدامة الرفاهية، حيث أطلق فريق الابتكار وتحسين الخدمات بالمؤسسة مسابقة الموظف المبتكر لاستقبال وتقييم الأفكار الابتكارية التي تقدم لنيل جوائزها 61 موظفاً ووصل إلى مرحلتها النهائية 5 فقط كأفضل مقترحات تم تكريمهم جميعاً وسلمهم المدير التنفيذي خلال الحفل شهادات تقدير وجوائز عينية قيمة. وفاز بالمركز الأول خولة البلوشي عن فكرة كبسة الأمان الذكية والثاني دستجير شهاب الدين عن فكرة تطبيق الإنعاش الذكي والثالث محمد زينو عن فكرة النقطة المتنقلة الذكية والرابع أسعد الكعبي عن فكرة تصنيف الحالات متعددة الإصابات والخامس موفق الزيادات عن فكرة الكرسي المتحرك الذكي.

محركات الإبداع

كما أطلقت المؤسسة فعالية «محركات الإبداع» في أبراج الإمارات مستهدفة استقطاب طلبة الجامعات ومجالس الشباب بتنظيم ورشة عمل للعصف الذهني بهدف الخروج بحلول وفرص تحسينية لخدمات الإسعاف، كما عرضت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجال الصحي والإسعافي من خلال منصة تفاعلية ذكية تم إطلاقها في القرية العالمية وسط تجمع كبير من الزائرين والسياح أثمرت نتائج مبهرة من حيث عدد المشاركين ونوعية المعروضات.

وقال المدير التنفيذي خليفة الدراي في كلمته خلال حفل تكريم المبتكرين: إن المؤسسة دأبت على المشاركة في شهر الابتكار وتشجيع نشر ثقافة الابتكار على امتداد العام بهدف تحفيز الأفراد والموظفين وإشراكهم في تصميم ابتكارات تقدم حلولاً للتحديات، وتسهم في تطوير أنماط الحياة، وفق رؤية مستقبلية شاملة.