مؤتمر الابتكار والمستقبل يبحث مجال الثورة الصناعية الرابعة

المصدر: دبي - البيان

أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تضع الابتكار على رأس قائمة أولوياتها، وتحرص على تضمينه في مختلف استراتيجياتها ومبادراتها في إطار جهودها لتحقيق الخطط والاستراتيجيات الحكومية.

جاء ذلك خلال كلمته في «المؤتمر السنوي الثامن للابتكار والمستقبل»، الذي نظمته الهيئة في قاعة جودولفين في فندق أبراج الإمارات ضمن فعاليات «شهر الإمارات للابتكار»، وشارك فيه نخبة من المبدعين والمبتكرين الذين ناقشوا عدداً من المحاور في مجال الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية والبلوك تشين وغيرها.

حضر المؤتمر معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وعبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والنواب التنفيذيون للرئيس ونواب الرئيس في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد كبير من موظفي الهيئة وموظفي الجهات الحكومية في دبي. تحدث في المؤتمر كل من أليكس تابسكوت، كاتب ومتحدث وخبير التقنيات الحديثة، وفاطمة الكعبي، أصغر مخترعة إماراتية، وغاس تاكالي الذي تحدث عن التغيير والابتكار، وبو لوتو، أخصائي علم الأعصاب.

رؤية

في كلمته الافتتاحية، قال الطاير: تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي المؤتمر السنوي للابتكار والمستقبل للعام الثامن بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار الذي ينظم تحت شعار «الإمارات تبتكر» ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في تحويل الابتكار إلى منهج عمل للحكومة وثقافة يتبناها أفراد المجتمع.

ويشهد شهر الابتكار هذا العام تغييراً جوهرياً يتمثل في الانتقال من مرحلة عرض الرؤى الابتكارية إلى مرحلة قياس نضج وجاهزية الجهات والمجتمع في التطبيق العملي، وتوظيف الحلول المبتكرة وأدوات الابتكار في إيجاد فرص اقتصادية في المجالات الحيوية لضمان تحقيق التنمية المستدامة. يقول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «الإبداع لا ينتشر في بيئة مؤسسية لا تشجع على التعلم ونشر المعارف، ولا ينتشر في مؤسسة تخاف من التغيير، ولا ينتشر في مؤسسة لا يتم فيها تبادل الأفكار والآراء بكل شفافية ووضوح».

وتنص المبادئ الثمانية للحكم والحكومة التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على أن بقاء دبي متفوقة مرهون ببقائها قبلة للمتفوقين، واستمرار تنافسيتها مرهون باستمرار استقطابها لأصحاب العقول والأفكار.

وأضاف: في كهرباء دبي، نضع الابتكار على رأس قائمة أولوياتنا، ونحرص على تضمينه في مختلف استراتيجياتنا ومبادراتنا في إطار جهودنا لتحقيق الخطط والاستراتيجيات الحكومية بما في ذلك «مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد وترسم الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل وتجهيز دولة الإمارات للأجيال القادمة، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى خلق بيئات عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية عالية من خلال استثمار تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها، واستراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل.

مستقبل رقمي

قال سعيد الطاير: تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على صناعة مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي من خلال «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، لإعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية وخلق مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي.

وتعتزم الهيئة من خلال هذه المبادرة إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية، والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. وأدعوكم لتبني الابتكار في جميع المجالات لمواصلة مسيرة تميز الهيئة وتحقيق رؤيتها كمؤسسة عالمية رائدة مستدامة ومبتكرة.