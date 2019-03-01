شرطة دبي تعرض «منظومة الابتكار الحديثة»

المصدر: دبي - البيان

قدم مجلس الابتكار في شرطة دبي، شرحاً إلى زوار المنصة الخاصة بالقيادة العامة لشرطة دبي، والمشاركة في شهر الإمارات للابتكار في منطقة «سيتي ووك»، حول «منظومة الابتكار الحديثة»، التي اعتمدها اللواء عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، والهادفة إلى مواكبة مسيرة التنمية والتطور، التي تسعى إليها الإمارات لتعزيز ريادتها، لتكون أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام الدولة في 2071. وقدمت أندية مجلس الابتكار الجديدة، وهي: نادي ابتكار «المدينة الآمنة»، نادي ابتكار «إسعاد المجتمع»، نادي ابتكار «الابتكار في الموارد»، شرحاً إلى زوار المنصة حول الهدف من إنشاء الأندية الساعية إلى دفع حركة الإبداع.

وشرحت وداد الحمادي رئيس نادي الابتكار لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، إلى زوار المنصة، تفاصيل منظومة الابتكار الحديثة في القيادة العامة لشرطة دبي، مشيرة إلى أنها تشمل 4 محاور رئيسة، هي: مختبر الابتكار، نظام أندية الابتكار، نظام تفريغ المبتكرين، ونظام «رحلة الابتكار في شرطة دبي من بداية الفكرة إلى تطبيقها على أرض الواقع وتسويقها».