سعيد بن طحنون يطلع على مشاركة شرطة دبي في شهر الإمارات للابتكار

المصدر: دبي- البيان

زار الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، منصة القيادة العامة لشرطة دبي في منطقة سيتي ووك، واطلع على مشاركة شرطة دبي في شهر الإمارات للابتكار.

وتجول في أروقة المنصة، واطلع على أحدث الدوريات الشرطية ومنها دورية «غيّاث» الفريدة من نوعها على مستوى العالم، والتي تحتوي أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتضم مجموعة من كاميرات المراقبة من مختلف الأنواع، إضافة إلى مجموعة من الخدمات المتطورة، التي تعزز العمل الشرطي في الجانب الأمني والمروري.

«الدرون»

كما اطلع على المركز الشرطي الذكي المتنقل، وخمس من أحدث طائرات شرطة دبي دون طيار «الدرون»، والتي تقدم دعماً للعمليات الميدانية الشرطية، وتضم أحدث التقنيات الذكية، ومن ضمنها كاميرات التصوير الحراري والتصوير الضوئي وأجهزة الاستشعار وأجهزة التواصل مع مركز القيادة والسيطرة، إلى جانب أجهزة وصفارات الإنذار.

واستمع الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان إلى شرح مفصل عن أحدث المشاريع الذكية، التي ابتكرتها شرطة دبي، منها مشروع عيون ومشروع حماية وبرنامج الجرائم الإلكترونية، ومسرعات المستقبل، وأمن المدارس، ونظام الشكاوى الإلكتروني.

وفي ختام الزيارة، أثنى على حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق أحدث التكنولوجيا والابتكارات الذكية في العمليات الشرطية وتسخيرها لبسط الأمن والأمان وإسعاد الجمهور وتقديم أرقى الخدمات، وهنأ الجميع والتقط الصور التذكارية مع موظفي شرطة دبي.