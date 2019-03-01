16 فعالية ومنتج ذكاء اصطناعي في «طرق دبي»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت هيئة الطرق والمواصلات فعاليات الاحتفال بشهر الإمارات للابتكار، بتنظيمها 16 فعالية ومنتجات مبتكرة تواكب استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتعكس الاستراتيجية الأولى للهيئة المتمثلة بـ«دبي ذكية»، واستجابة لمبادرة المدينة الذكية التي أطلقتها حكومة دبي الرشيدة.

وذكرت الهيئة أن الابتكار أصبح أسلوب عمل في مشاريعها وخدماتها منذ تأسيسها في عام 2005، وإن الأخذ بأحدث نظريات العلم بات نهجاً في تفكيرها المستقبلي واستراتيجية ثابتة في كل أنشطتها وأجندة أعمالها، موضحة أنه تم استعراض خلال شهر الإمارات للابتكار، روبوت محبوب الذي يتفاعل مع استفسارات متعاملي الهيئة من حيث مواعيد المترو والترام، ووسائل النقل الجماعي كافة ومركبات الأجرة، وتخطيط الرحلات، وكيفية الحصول على الخدمات، كما تم عرض حافلة السلامة الذكية في منطقة «سيتي ووك» والمزودّة ببرامج تفاعلية ذكية ترفيهية لتوعية طلبة المدارس بالسلامة المرورية، إلى جانب أجهزة شحن بطاقات نول بالطاقة الشمسية، وحافلة الابتكار الذكية المعنية بتسجيل اقتراحات الموظفين الميدانيين مثل السائقين والمفتشين والمراقبين والفاحصين.

وتضمنت الفعاليات أيضاً «رحلة السياقة الخضراء» والتي تم من خلالها استعراض المركبات الكهربائية والمركبات العاملة بالطاقة البديلة، فضلاً عن عرض مشروع التاكسي الجوي.