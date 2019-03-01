محمد بن زايد يحضر مأدبة عشاء رئيس وزراء سنغافورة

المصدر: سنغافورة - وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مأدبة عشاء أقامها لي هسين لونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة الصديقة، تكريماً لسموه والوفد المرافق، بمناسبة زيارته الرسمية إلى سنغافورة.

وبعدها زار سموه «منتزه حدائق الخليج» الذي يقع على الواجهة البحرية، ويعد من أشهر المعالم السياحية في سنغافورة.

وشملت جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في حدائق الخليج، «قبة الزهرة» التي تُعدّ أكبر بيت زجاجي للنباتات في العالم، وتتميز بجمال أشكال النباتات والأزهار وتنسيقها، إضافة إلى «غابة الغيوم»، وهي عبارة عن جبل أخضر محاط بالنباتات والأزهار الملونة، إلى جانب بستان الأشجار الشاهقة، وهي أبراج على شكل أشجار بطول يتراوح بين 25 و50 متراً مغطاة بشبكة من الأضواء الملونة ومكبرات للصوت، إذ تقدم عرضاً متميزاً في كل أمسية.

مسارات

كما يضم المنتزه مسارات عديدة لممارسة مختلف أنواع الرياضات، إضافة إلى جناح الشمس والاستمتاع بالمناظر الخلابة التي تشبه الصحراء مع أكثر من ألف من النباتات الصحراوية تعود إلى نحو 100 من الأصناف المختلفة، إضافة إلى أكثر من 40 قطعة من المنحوتات الفريدة من نوعها التي جلبت من مختلف أنحاء العالم.

ووقّع سموه في سجل كبار زوار الحديقة، وتلقى هدية كتاب «العالم في حديقة»، إذ تم إعداد هذا الكتاب بمناسبة الافتتاح الرسمي للحديقة، ويتناول الكتاب معلومات تفصيلية عن المنتزه ومقومات النجاح الذي تحقق في إنشاء هذه الحديقة والبرامج والخطط المستقبلية، كما يقدم الكتاب شرحاً لاستراتيجية المحافظة على النباتات.

رافق سموه، خلال الزيارة، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد عمر عبد الله بلفقيه، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة.