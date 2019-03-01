«الأسبوع الأزرق» في أبوظبي يحتفي بالتقاليد البحرية الإماراتية

المصدر: أبوظبي-وام

ينظم مجلس شباب هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وعدد من مجالس الشباب فعالية «الأسبوع الأزرق» في الفترة من 2 إلى 7 مارس الجاري والتي تتضمن تنظيم مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى إبراز الدور القيادي للشباب في مجال التنمية المستدامة وتطوير اقتصاد أزرق مستدام، وتعزيز السياحة البيئية في المنطقة.

وتعتبر فعالية الأسبوع الأزرق الأولى من نوعها في إمارة أبوظبي ومن المقرر أن تقام مرة كل سنتين وتتضمن انعقاد القمة العالمية للمحيطات التي تنظمها هيئة البيئة - أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومجموعة الإيكونوميست تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في فندق ومنتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري حيث تعتبر الحدث الرئيسي ضمن سلسلة فعاليات هذا الأسبوع الذي يحتفي بالتقاليد البحرية الغنية في الدولة.

كما تتضمن الفعاليات حملة تنظيف والتي ستقام يوم السبت المقبل بالتعاون مع نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية تحت شعار «معاً لخير بيئتنا» حيث سيتم تنظيف قاع البحر في منطقة ميناء الصيادين بميناء زايد لتسليط الضوء على أهمية المحافظة على نظافة المياه البحرية وتعزيز الوعي بأهمية تجنب الممارسات السلبية وإلقاء مخلفات عمليات الصيد والنزهة في البحر والتي تتسبب في فقدان البيئة البحرية لمكوناتها الطبيعية وتشويه منظرها وتشكل خطورة بالغة على المياه وعلى مستخدمي البحر من الصيادين أو مرتادي البحر.

وينطلق يوم الأحد المقبل ماراثون الشاطئ في الساعة الرابعة عصراً بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وعدد من الجهات المعنية من أمام شاطئ فندق سانت ريجيس - جزيرة السعديات وحتى شاطئ فندق جميرا السعديات.

ويشهد يوم الإثنين افتتاح القرية التراثية التي ستقام على شاطئ السعديات بالقرب من ميناء جزيرة نوراي بالتعاون بين هيئة البيئة - أبوظبي ونادي تراث الإمارات في الفترة من 4 -7 مارس الجاري والتي ستتيح الفرصة للزوار للتعرف أكثر على التقاليد الإماراتية وتاريخ الدولة وثقافتها بما في ذلك المأكولات الشعبية والصناعات الحرفية واليدوية التقليدية والرياضات والفنون التقليدية.

معرض

سيتم تنظيم معرض التكنولوجيا الزرقاء بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاعات المعنية بمجال البيئة البحرية لاستعراض تقنياتهم الزرقاء الآمنة والصديقة للبيئة البحرية والتي تساهم في تعزيز صحة المحيطات.

ويقام يوم الثلاثاء عرض القوارب الشراعية التقليدية «الدهو» بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية حيث ستبحر هذه القوارب - التي تعتبر جزءاً من التراث الإماراتي - بأشرعتها البيضاء المرفوعة عالياً لتخوض غمار البحار كما فعلت لمئات السنين.. كما سيشهد هذا اليوم تنظيم حلقة نقاشية للشباب على هامش القمة العالمية للمحيطات تركز على أهمية السياحة البيئية وذلك في مقر انعقاد القمة بفندق سانت ريجيس - جزيرة السعديات.