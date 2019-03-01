«صحة دبي» تبحث التعاون مع المستشفى السعودي الألماني

المصدر: دبي - البيان

بحث الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، سُبل توطيد التعاون والتنسيق مع المستشفى السعودي الألماني، أثناء زيارة عمل قامت بها الدكتورة ريم عثمان المدير التنفيذي لمستشفيات السعودي الألماني في الإمارات إلى مقر إدارة التنظيم الصحي الجديد بالفستيفال ستي، حيث اجتمعت والوفد المرافق لها مع الدكتور مروان الملا، وتم خلال اللقاء استعراض آلية التعاون في مجال التراخيص وتبادل الأفكار والاستفادة من التجارب والخبرات وتوثيق الصلات، بما يعود بالنفع على رعاية المرضى والعناية بهم وبذويهم، والارتقاء بمستويات وأسس السياحة العلاجية، استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بالاهتمام بقطاع الصحة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وترسيخ السياسات الرامية لتنفيذ خطة دبي الاستراتيجية.