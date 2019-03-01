مدينة الطفل تشارك في معرض الصناع العالمي

المصدر: دبي - البيان

شاركت مدينة الطفل في معرض الصناع العالمي، الذي أقيم بين 26 و28 فبراير الماضي بمركز دبي التجاري، مستهدفةً كافة فئات المجتمع من الهواة والمبتكرين والحرفيين والمهندسين والطلاب، كما يسهم المعرض في تمكينهم في مجال العلوم والابتكار والتكنولوجيا، وذلك تماشياً مع رؤية بلدية دبي في بناء مدينة سعيدة ومستدامة وبناء مؤسسة متعلمة أساسها الإبداع والابتكار. وقالت نيلا المنصوري، مدير مدينة الطفل «مشاركة مدينة الطفل في معرض الصناع العالمي والذي يعتبر واحداً من أبرز معارض العلوم والابتكارات والاختراعات دائماً ما تعزز من توجهات وقيمة المدينة والتي تبني وتنمي فكر الصغار ليصبحوا مخترعين موهوبين ويطوروا من مواهبهم المختلفة، وأيضاً الشباب ليتمكنوا من تحويل أفكارهم إلى اختراعات ملموسة، وبلدية دبي تسهم في هذا المجال للمشاركة في تحقيق رؤية الإمارة وتوفير حلول ذكية ومستدامة وجعل الدائرة رائدة في مجال الابتكار».

مبادرات

ومن المبادرات التي تشارك بها البلدية في معرض بالعلوم نفكر «واحة المهندسين» والتي تعلم تشغيل إضاءة باستخدام شريط نحاسي وبطاقة من ورق، و«منصة روبوت» والتي تختص بالبرمجة والترميز، و«تجربة الواقع الافتراضي» والتي تركز على هندسة البناء، وذلك لاستعراض الابتكارات في مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة وأحدث الورش العلمية بطريقة مختلفة وذكية مباشرةً للجمهور، ولتقوية وتشجيع والحصول على مستقبل مستدام للدولة وبناء ثقافة علمية وثقافة الابتكار وغرز حب التطور في جيل المستقبل.

متحدثون

سيتضمن المعرض متحدثين ووزراء وخبراء ومخترعين ومهندسين من مختلف دول العالم ومحاضرات ملهمة وشيقة في مجالات الابتكار والتصنيع والإبداع، ويتضمن العديد من الفعاليات والجوائز القيمة والمسابقات والسحوبات. تنقسم المشاريع إلى مجالات هندسية وصناعية وعلمية وفنية وتعليمية وترفيهية. كما سيتضمن عدداً من الورش التطبيقية التقنية والحرفية والفنية تستهدف مختلف الأعمار مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد واللحام والقص بالليزر والخياطة وتصنيع الأثاث، وعروض فنية وترفيهية مختلفة ومشاريع مميزة حيث بإمكان الزوار التفاعل والمشاركة في مختلف المجالات.