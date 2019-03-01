«أبوظبي للرقابة الغذائية» يختتم حملة تقليم الأشجار المعوقة للسير

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتعاون مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات ممثلة ببلديات مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، أمس حملة «تقليم وإزالة الأشجار»، التي أطلقها الجهاز الأحد الماضي للحفاظ على المظهر العام وسلامة مستخدمي الطرق الفرعية بين المزارع في الإمارة.

وجاءت الحملة في إطار التعاون المشترك بين الجهاز والجهات الحكومية لتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي والتشجيع على الممارسات البيئية الصحيحة من خلال توعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على التكامل بين القطاع الزراعي والبيئة المحيطة به، من خلال إزالة أية عوائق قد تؤثر على سلامة المجتمع وخاصة المخلفات الزراعية. وهدفت الحملة إلى توعية أصحاب المزارع والعاملين فيها في معظم مناطق إمارة أبوظبي، بأهمية القضاء على الممارسات الزراعية الخاطئة.