مشاريع مبتكرة في بناء مستقبل المدن محور فعاليات بلدية دبي

المصدر: دبي - البيان

شاركت بلدية دبي في شهر الإمارات للابتكار من خلال عرضها أبرز مشاريعها المبتكرة والفريدة لجميع أفراد وفئات المجتمع وإشراكهم في رسم وبناء مستقبل المدن بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة وورش حديثة وذكية أساسها الإبداع والابتكار، في سيتي ووك بإمارة دبي، وذلك تعزيزاً لتوجهات البلدية في بناء مؤسسة متعلّمة أساسها الإبداع والابتكار وتوفير حلول ذكية وسهلة ومتكاملة ومشاركة المجتمع.

تمكين

وقال المهندس أحمد سعيد البدواوي، مدير إدارة المعرفة والإبداع: «إن مشاركة بلدية دبي في شهر الإمارات إن الابتكار يسهم في تمكين المجتمع ويدعم مسيرة الدائرة للعمل المبتكر ويرفع مستوى الوعي في جميع جوانب الابتكار، وشهر الابتكار هي فرصة ثمينة للتركيز على جهود ومشاريع البلدية وحلولها الرقمية والمبتكرة، ومشاركتنا لهذا الحدث مبني على تعزيز ودعم توجيهات حكومتنا الرشيدة، وإن ترسيخ مفاهيم الإبداع والابتكار في جيل اليوم سينبع أثره في جيل المستقبل القادم والذي يأتي دوره في إكمال مسيرة التفكير خارج المألوف والمعتاد».

وأضاف: «أفراد المجتمع جزء من العمل التنموي وإلهامهم ومساعدتهم على تطوير حلول غير مسبوقة تسهم في تمكين المجتمع وتدعم مسيرة العمل المبتكر وترفع مستوى الوعي في جميع جوانب الابتكار، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار، وشهر الابتكار هي فرصة ثمينة للتركيز على الجهود والمشاريع والحلول الرقمية والمبتكرة، ومشاركتنا لهذا الحدث مبني على تعزيز ودعم لتوجيهات حكومتنا الرشيدة، وإن ترسيخ مفاهيم الإبداع والابتكار في جيل اليوم سينبع أثره في جيل المستقبل القادم والذي يأتي دوره في إكمال مسيرة التفكير خارج المألوف والمعتاد«.

منصات

ولاستعراض أحدث الابتكارات العالمية لصنع مستقبل مدينة دبي، قدمت الدائرة مجموعة متنوعة وممتعة من المنصات التفاعلية ومنها»قبة الواقع الافتراضي 360«والتي تتيح تجربة الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد لجذب الجمهور وتثقيفهم بأبرز تحديات مدينة دبي مثل إعادة تدوير النفايات والساحات الخضراء ومدن المستقبل والمباني المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، و»فيديوهات الرسوم الرقمية«والتي تكشف أحدث مشاريع الابتكار في بلدية دبي باستخدام التأثيرات البصرية .