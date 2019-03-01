«النيابة الاتحادية» تستعرض حلولها الابتكارية في مختبر إبداعي بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

نظمت النيابة العامة للدولة بفندق الفيرمونت بإمارة عجمان مختبر الابتكار للنيابة العامة تحت رعاية المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة وذلك ضمن فعاليات شهر الابتكار.

افتتح أعمال المختبر المستشار سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول بحضور المحامين العامين ورؤساء النيابات وأعضاء النيابة العامة، وفي كلمة الافتتاح أكد المستشار سلطان الجويعد أن المختبر يكتسب أهمية كبيرة خاصة في ظل توجهات الدولة ورؤيتها 2021، وبناء على ذلك وجه سعادة النائب العام للدولة بإقامة مختبر الابتكار للنيابة العامة للوصول إلى خدمة متكاملة ومتميزة للارتقاء بالعمل في شتى المجالات المتعلقة بأعمال النيابة العامة وخلال أعمال المختبر عقدت أربع جلسات الأولى ألقاها سالم الزعابي - وكيل نيابة بنيابة الأموال العامة حول أهمية الابتكار كركيزة أساسية لسعادة المتعاملين وجودة الحياة، ومدى حاجة النيابة للأفكار والحلول الابتكارية لتسهيل الوصول للعدالة الناجزة.

وتحدثت في جلسة العمل الثانية ميثاء الشمري من مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي حول التجارب القضائية المبتكرة والتي تم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي فيها على مستوى العالم وكذلك التي تخدم العمل القضائي للنيابة العامة.