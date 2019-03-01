«سعود الخيرية» تُسدد فواتير الكهرباء عن 32 صاحب مسكن

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

تكفلت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بدفع مبلغ 808520 درهماً لصالح الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وذلك عن قيمة المبالغ المترتبة على 32 صاحب مسكن من أصحاب الحالات المستحقة، والتي كانت قد تقدمت في وقت سابق بطلبات الحصول على مساكن جاهزة، حيث قامت المؤسسة بدورها بمتابعة العمل في مشروع المساكن وحتى التسليم النهائي من قبل المقاول.

وأكد راشد الحمر مدير عام المؤسسة، أن هذه الخطوة تأتي حرصاً من المؤسسة على تخفيف الأعباء المترتبة على الحالات من ذوي الدخل المحدود، وتسخير كل الإمكانات المساهمة في تخفيف المعاناة عنهم، ورسم البسمة والأمل لدى العديد من الأفراد، وتوفير الحياة الكريمة لها داخل وخارج الإمارة.

وأضاف، إن المؤسسة تولي فئة كبار المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة اهتماماً كبيراً، كما تقوم بدفع الرسوم الدراسية والعلاجية، وتوزيع الزكاة عل مستحقيها، إضافة إلى الدعم المستمر والمتواصل لكافة المحتاجين على مستوى الإمارة وخارجها، مبيناً أن أعمال المؤسسة لا تقتصر فقط على تقديم المساعدات المالية فقط، بل سيكون لها دور إيجابي في تعزيز مفهوم الشراكات الاجتماعية من خلال المساهمة في كافة الفعاليات الاجتماعية التي تقام في الإمارة.