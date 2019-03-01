«اجتماعية الشارقة» تطلق «فرحة العيد» للأيتام والمتعففين

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة أن الثالث من مارس المقبل سيكون موعداً لانطلاق حملة «فرحة العيد» التي تهدف إلى توفير الهدايا للأطفال الأيتام وذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مسرح قاعة الشهداء بمقر دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، بحضور فايزة خباب، مديرة مركز التطوع بدائرة الخدمات الاجتماعية، وحصة الحمادي، نائبة رئيس الحملة. وأشارت فايزة خباب إلى أن «فرحـــة العيـــد» تأتي تعزيزاً لمبادئ التراحم والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومساندة الأسر، خاصة في المناسبات، للارتقاء بالعمل الاجتماعي، وتحقيق التماسك المجتمعي عبر تطوير سياسات متكاملة، وتقديم خدمات اجتماعية متميزة. ولفتت إلى أنه تم إطلاق النسخة الأولى من المبادرة عام 2014، بهدف مساعدة 14 طفلاً لتصل في نسختها الخامسة عام 2018 إلى 1500 طفل.