«دبي الملاحية» تستعرض باقة من المبـادرات النوعية

المصدر: دبي - البيان

تسلط «سلطة مدينة دبي الملاحية» الضوء على محفظة متكاملة من المبادرات النوعية الهادفة إلى جعل الابتكار ركيزة أساسية من ركائز تعزيز تنافسية وجاذبية وشمولية التجمع البحري للوصول بدبي إلى مصاف العواصم البحرية الرائدة عالمياً، خلال «معرض دبي العالمي للقوارب» الذي يقام حالياً في «قناة دبي المائية»، حيث تستقطب المبادرات البحرية المبتكرة إشادة واسعة من الزوار والعارضين، لاسيّما «الخدمات الذكية المتنقلة» و«تجمّع دبي البحري الافتراضي» و«بحر دبي» و«منصة السلطة الذكية للخدمات الإلكترونية»، التي تمثل بمجملها إضافة مهمة لمسيرة الابتكار البحري والتحوّل الذكي.

تجمّع متكامل

وقال عامر علي، المدير التنفيذي لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية»: «تعكس مبادراتنا البحرية السبّاقة سعينا الحثيث والمستمر لجعل الابتكار حجر الأساس لبناء تجمّع بحري متكامل وآمن ومستدام يُضاهي الأفضل في العالم، استرشاداً بالتوجيهات السديدة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال: «الابتكار نهج الإمارات لبناء مستقبل مستدام». ويسرّنا إبراز حزمة من المبادرات الذكية والمبتكرة التي تمثل إضافة مهمة لجهودنا المتمحورة حول تفعيل مساهمة القطاع البحري المحلي في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، استناداً إلى قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية المدفوعة بالإنتاجية والابتكار، بما يواكب التوجّه الوطني نحو ترجمة أهداف «خطة دبي 2021» و«رؤية الإمارات 2021».

وأضاف: «تدفعنا الإنجازات المتلاحقة التي تقودها دبي على الخارطة البحرية العالمية إلى مواصلة مسيرة ترسيخ الابتكار، ودفع عجلة التحول الذكي، إيماناً منا بأنها السُبل المثلى لتعزيز تنافسية البيئة البحرية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالفرص البحرية الواعدة في دبي، واضعين نصب أعيننا إرساء دعائم متينة لنمو وتطوّر واستدامة القطاع البحري.

خدمات متنقلة

وتبرز «الخدمات الذكية المتنقلة» في مقدّمة المبادرات البحرية المبتكرة التي تتوّج الإنجازات المتلاحقة التي تقودها السلطة البحرية على درب التحوّل الذكي، سعياً وراء تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، بما يحقق سعادة المتعاملين ورفاهية المجتمع البحري. وتعتبر «الخدمات الذكية المتنقلة» سيارة ذكية مجهزة بأحدث الابتكارات التكنولوجية لتقديم خدمات متنقلة.