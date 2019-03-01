«دبي للقوارب» يبهر زواره بفعاليات مميزة

المصدر: دبي - البيان

شهد معرض دبي العالمي للقوارب افتتاحية ملفتة هذا الأسبوع ويعد زوّاره بعطلة نهاية أسبوع حافلة بالحماس والأنشطة الملفتة التي ستبلغ أوجها غداً مع تنافس أفضل الرياضيين في العالم في سباق «جت سكي» قرابة ساحل المدينة.

وسيشهد الحدث الأبرز الذي يقام في قناة دبي المائية بالقرب من نادي دبي للسيدات نهاية أسبوع استثنائية تتخلّلها مناورات بحرية تتحدى الجاذبية وسباقات تخطف الأنفاس، إضافة إلى عروض موسيقية مباشرة وتجارب نمط حياة بحري فريدة من نوعها.

فمنذ انطلاقتها يوم الثلاثاء، حظيت النسخة الـ27 من معرض دبي العالمي للقوارب باهتمام بالغ، حيث استقطب السوق، المحطة الأساسية في المعرض، زواراً كثراً توافدوا لمشاهدة أكثر من 450 يختاً وقارباً وكاتاماران ومركبة مائية. فهو يحتضن قوارب تناسب الجميع بدءاً من اليخوت الفاخرة وصولاً إلى المركبات المائية العائلية والقوارب التي يناهز سعرها سعر سيارات عائلية كثيرة.

وتزخر الأنشطة التي تنتظر الزوار والعائلات في عطلة نهاية الأسبوع بالحماس، حيث يمكن مشاهدة المحترفين يتنافسون في صيد أكبر الأسماك ضمن إطار مسابقة دبي لصيد الأسماك التي تجري طيلة يومي الجمعة والسبت، وتشجيع الرياضيين الموهوبين المشاركين في بطولة ألواح الفلايبورد اليوم. كما يمكنهم مشاهدة الأسرع على المياه في بطولة الدراجات المائية الدولية التي تقام يوم السبت عند الساعة 10 ونصف صباحاً والـ2 والنصف بعد الظهر.

حشد دولي

وقال ريجو جورج، مدير معرض دبي العالمي للقوارب: «يشكّل معرض دبي العالمي للقوارب الحدث الأمثل لاحتضان بطولة الدراجات المائية الدولية. فسيسرّ متنافسونا بمواجهة الأبطال الآخرين أمام هذا الحشد الدولي والتمتّع بدعم مشجّعينا القادمين من حول العالم. ستكون بطولة نهاية الأسبوع هذه مذهلة بالنسبة إلى المتسابقين والمتفرّجين على حدّ سواء».

وستكون ردهة «نيكي بيتش لاونج» في معرض دبي العالمي للقوارب الوجهة المقصودة في عطلة نهاية الأسبوع، حيث يمكن للزوار التمتع بمرطّبات شهية وبأنغام الموسيقى الرائعة طيلة النهار. وستحتضن منطقة الشاطئ عربات طعام وتقام فيها عروض مائية مباشرة بموازاة العروض الموسيقية التي يقدمها فنانون من حول العالم. أما قرية الرياضات المائية الجديدة كلياً فستوفّر تجارب ملفتة تشمل التجديف وقوفاً على اللوح أو بالزوارق.