الإمارات تبادر لتطويق الأزمة بين الهند وباكستان

المصدر: أبوظبي - وام, عواصم - وكالات

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كلاً من ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، وعمران خان، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، إلى أهمية التعامل مع المستجدات المقلقة بحكمة، والعمل على تخفيف حدة التوتر بين البلدين الصديقين، وتغليب لغة الحوار والتواصل.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على أن تسود العلاقات الإيجابية بين البلدين الجارين، مشيراً إلى الأرضية التاريخية والثقافية المشتركة التي تجمعهما.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما سموه مع رئيسي وزراء البلدين، إذ اطلع سموه منهما على التطورات الأخيرة على الساحة الهندية - الباكستانية.

وشدد سموه على حرص دولة الإمارات على السلام والاستقرار في العلاقات الهندية - الباكستانية الثنائية، وثقته الكبيرة بقدرة القيادتين الباكستانية والهندية على الحوار.

وفي سياق موازٍ، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن بلاده ستُطلق، اليوم الجمعة، سراح الطيار الهندي الذي أسقطت القوات الباكستانية طائرته هذا الأسبوع.

وقال خان، أمام البرلمان في إسلام آباد: «سنطلق سراحه كبادرة سلام». وأضاف: «أنا أخشى حدوث خطأ في الحسابات.. يجب ألّا نفكر في الحرب خاصة».

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