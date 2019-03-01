"الأرصاد" يتوقع استمرار سقوط الأمطار حتى السبت

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود طقس غائم بوجه عام اليوم الجمعة مع سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً خاصة شمالاً وشرقاً وتنشط الرياح الشمالية الغربية بعد الظهر تكون محملة بالغبار ومثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والرياح: غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول إلى شمالية غربية بعد الظهر وتكون قوية أحيانا على البحر وسرعتها من 20 إلى 40 تصل إلى 60 كم/س. والبحر: مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

ويوم السبت يكون غائما جزئياً وغائما على بعض المناطق الشرقية والشمالية ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة صباحاً ومغبرا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح: شمالية غربية نشطة إلى قوية أحيانا على البحر وتكون محملة بالغبار ومثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 25 إلى 40 تصل إلى 60 كم/س على البحر. والبحر: شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

والأحد غائم جزئياً بوجه عام وغائم أحيانا على بعض المناطق الشمالية..والرياح: شمالية غربية نشطة السرعة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار وللأتربة أحياناً على المناطق المكشوفة وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س على البحر.والبحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

والاثنين غائم جزئياً إلى صحو.والرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة على البحر وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

والثلاثاء غائم جزئياً إلى صحو ومغبر أحيانا.. والرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهارا على المناطق المكشوفة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر: مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب يصبح متوسط الموج في بحر عمان.