سفير الدولة لدى كازاخستان يحضر اجتماع السفراء العرب

المصدر: استانا - وام

حضر الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان الاجتماع الذي عقده بيبوت أتامكولوف وزير خارجية جمهورية كازاخستان مع رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية المعتمدين في أستانا.

وأشار وزير خارجية كازاخستان خلال الاجتماع إلى أن الرئيس نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان يولي أهمية كبيرة للتعاون مع الدول العربية، وأن كازاخستان حريصة على مواصلة تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية وإنجاز مشاريع استثمارية مشتركة في مجال الطاقة والخدمات اللوجيستية والزراعة وغيرها، كما أطلع الوزير الحضور على الأوليات المنوطة بوزارة الخارجية. وعلى هامش الاجتماع التقى الدكتور محمد أحمد الجابر بيبوت أتامكولوف وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في مختلف المجالات.