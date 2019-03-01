مسابقة الشيخة هند للقرآن تكمل 20 عاماً في خدمة كتاب الله

المصدر: دبي ـــ رامي عايش

مضى 20 عاماً منذ انطلاق النسخة الأولى لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم للقرآن الكريم والتي حظيت كمثيلاتها من أنشطة وفروع جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، باهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، ودعمهما السخي لكتاب الله وحفظته والمهتمين به.

وتهدف المسابقة منذ انطلاقة دورتها الأولى، إلى الاهتمام بكتاب الله حفظاً وتجويداً وتلاوةً، ومنح فرصة التنافس للجنسين في الحفظ والأداء، والتشجيع على حفظ كتاب الله، وتنشيط مراكز تحفيظ القرآن الكريم في الدولة لتخريج كوكبة من حفظة القرآن، واختيار الحفظة المواطنين من الجنسين وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات العالمية.

وأكد إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، في كلمة ألقاها نيابة عنه أحمد الزاهد عضو اللجنة رئيس وحدة الإعلام، خلال حفل اختتام الدورة الأخيرة للمسابقة، وتكريم الفائزين ولجان التحكيم والمتطوعين: «إن المسابقة شجرة مباركة نمت على أرض الدولة، وتفرعت منها فروع طيبة مثمرة ومن أهمها مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم».

وأشار بوملحة إلى أن المسابقة شهدت هذا العام إقبالاً كبيراً من قبل المراكز والمؤسسات المتخصصة بتحفيظ القرآن الكريم في الدولة، إذ شارك في التصفيات التمهيدية لفرع الذكور 162 مشاركاً، ترشح منهم للتصفيات النهائية 64 متسابقاً، بينما تقدمت 264 مشاركة للتصفيات التمهيدية في فرع الإناث، ترشحت منهن للتصفيات النهائية 77 متسابقة. وأكد: «أن هذه المشاركة الواسعة تدل على أن هذه المسابقة رسخت مكانتها كأهم المسابقات القرآنية المحلية في الدولة».

وفي ختام كلمته قال المستشار بوملحه: «أقول لمن لم يحالفه النجاح في الفوز بالمراكز الأولى، إن حفظة كتاب الله جميعهم فائزون وعليهم بالمراجعة وتثبيت الحفظ لينالوا شرف الفوز في الدورات القادمة، كما أتقدم بالشكر لأعضاء لجنة التحكيم في التصفيات التمهيدية والنهائية على جهودهم طيلة أيام المسابقة، والشكر موصول لأسرة الجائزة ووسائل الإعلام المختلفة وعلى رأسها مؤسسة دبي للإعلام ممثلة بقناة نور دبي الفضائية على بثها لأيام المسابقة طيلة فترة التصفيات النهائية، كما أشكر جمعية النهضة النسائية لتوفيرها كافة الإمكانيات من أجل نجاح مسابقة الإناث».

نجاح

ومن جانبه ألقى فضيلة الشيخ إبراهيم جاسم المنصوري عضو لجنة التحكيم كلمة نيابة عن أعضاء اللجنة قال فيها: «أشكر القائمين على هذه الجائزة، وعلى رأسهم راعيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي كتب الله عزَّ وجل على يديه هذا النجاح، كما أتوجه بالشكر لراعية المسابقة سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم على عطائها اللامحدود لخدمة هذه المسابقة خصوصاً، والعمل الخيري والإنساني عموماً، وإلى المستشار إبراهيم بوملحة على متابعته الدائمة، وتوجيهاته السديدة، وإشرافه على جميع اللجان المنظمة، وذلك لإخراج هذه المسابقة في أبهى حلة، والشكر موصول لأصحاب الفضيلة المشايخ، أعضاء لجان التحكيم، الذين حرصوا على الاستماع لجميع المتسابقين، وتوخي الدقة والعدل في تقييم التلاوات ورصد الدرجات».

ووجه المنصوري شكره أيضاً إلى المتسابقين الذين نالوا التكريم قبل يوم التكريم بحفظ ما تيسر لكل واحد منهم من كتاب الله عزَّ وجل. وأضاف: «وأذكر نفسي وإياهم بأن الفوز العظيم هو لقاء رب العالمين، يوم يقال لحافظ القرآن اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها».

واختتمت مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم فعاليات دورتها الـ20 في حفل أقيم في جمعية النهضة النسائية، بحضور إبراهيم بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة وأعضاء لجنة التحكيم والمشاركين في المسابقة وأولياء أمورهم. وكرم بوملحة أعضاء لجنة التحكيم، والمشاركين في التصفيات النهائية، إضافة إلى تكريم قناة نور دبي الفضائية، وبلدية دبي، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.