«أدنوك» تفوز بجائزة أفضل برنامج للمسؤولية المجتمعية

المصدر: أبوظبي - وام

فازت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بجائزة أفضل برنامج للمسؤولية المجتمعية للشركات في مجال التعليم، وذلك خلال فعاليات الدورة السنوية الـ 6 من جوائز التعليم من المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم المنعقد في دبي.

وجاءت الجائزة تقديراً لمساهمة أدنوك في تعزيز جودة التعليم من خلال مبادرتها «مختبرات ليغو للابتكار»، التي تسهم في تمكين أكثر من 6000 طالب وطالبة في مدارس «أدنوك» من تطوير مهاراتهم في مجالات مثل البرمجة والروبوتات، واستخدام مكعبات الليغو لاستكشاف ودراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM.

وتهدف مبادرة «مختبرات ليغو للابتكار» إلى توفير برامج تعليمية عملية ومبتكرة مصممة خصيصاً لتطوير تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما يجسّد مواكبة مختبرات ليغو للابتكار لرؤية القيادة الرشيدة والرامية إلى تضمين المناهج التعليمية لأهم مخرجات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي ومنصات البيانات التنبؤية.

وعقب تسلمها الجائزة نيابة عن «أدنوك»، قالت ريم البوعينين، رئيسة قسم المسؤولية المجتمعية في الشركة: «تفخر أدنوك بتسلم هذه الجائزة المرموقة التي تعد دليلاً على التزام الشركة بالاستثمار في مبادرات تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM لتطوير الجيل الجديد من المواهب التي ستسهم في دعم وتكملة مسيرة النجاح والبناء لدولة الإمارات وأبوظبي وأدنوك في المستقبل».

وأضافت: «تأتي الجائزة تقديراً للشراكة الناجحة بين «أدنوك» و«ليغو للتعليم» الرامية إلى تمكين طلاب الدولة من التفكير بطريقة وأسلوب مبتكر يتسم بالمرونة في حل المشكلات، وتطوير مهاراتهم للمساهمة بشكل إيجابي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والازدهار في الدولة».

وتكافئ جوائز المعرض الدولي لمستلزمات وحلول التعليم وتسلط الضوء على جودة وتنوع المنتجات والموارد والخدمات والكوادر التعليمية بالإضافة إلى أفضل المؤسسات التعليمية وأعضاء مهنة التدريس الأكثر إخلاصاً وتفانياً وعطاءً. وينظم الجائزة المعرض الدولي لمستلزمات وحلول التعليم الذي يعد المعرض السنوي الرائد في المنطقة لصناعة مستلزمات وحلول التعليم .

وكانت «أدنوك» وقعت في نوفمبر 2017 اتفاقية مع «آتلاب/‏‏‏إمفور» الشريك الاستراتيجي لـ «ليغو للتعليم» لإنشاء «مختبرات ليغو للابتكار» في جميع مدارس أدنوك وتأسيس مختبرات مبتكرة، وبرامج لتدريب وتطوير المعلمين، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى مجتمعات التعاون الإلكترونية العالمية التابعة لـ «ليغو للتعليم».