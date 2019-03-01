بلدية مدينة أبوظبي تعزّز الخدمات في شاطئ الحديريات لإسعاد الزوار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

عززت بلدية مدينة أبوظبي عبر بلدية مركز المدينة الخدمات العامة في شاطئ الحديريات وذلك بهدف إسعاد رواد الشاطئ وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

وأكدت بلدية مركز المدينة أنها نشرت مؤخراً 118 كرسياً شاطئياً إضافياً، و64 مظلة، و64 طاولة حيث يمكن لزوار شاطئ الحديريات التمتع بهذه الخدمات مجاناً، وذلك تماشياً مع رؤية البلدية الهادفة إلى الارتقاء المستمر بالمرافق الترفيهية في أبوظبي بما يتماشى مع مكانتها كمدينة من أجمل مدن العالم.

وأشارت البلدية أن شاطئ الحديريات أصبح من الوجهات المفضلة لمحبي السباحة والاستجمام تحت أشعة الشمس، حيث يمتد شاطئ السباحة على مسافة 600 متر طولي وبمساحة كلية تبلغ 24000 متر مربع، وتتوافر فيه جميع مقومات الأمن والسلامة، كما تتوافر فيه خدمات المنقذين طوال فترة السباحة، بالإضافة إلى خدمات الأمن على مدار الساعة، ويمكن لهواة السباحة قضاء أجمل الأوقات في مياه الشاطئ النقية والآمنة يومياً من شروق الشمس وحتى مغيبها.

كما حرصت البلدية على توفير معايير الأمن والسلامة المستخدمة في الشاطئ، حيث يخضع الشاطئ لخدمات الأمن حسب معايير هيئة إدارة شركات الأمن المساعدة ASSD التابعة لوزارة الداخلية وخدمات الإنقاذ حسب المعايير العالمية التابعة لكلٍ من International Life Saving (ILS) و Swim US والمعتمدة من قبل حكومة أبوظبي. وأشارت بلدية مدينة أبوظبي أنها تواصل دعم شاطئ السباحة في الحديريات وغيره من شواطئ أبوظبي الجميلة بالمزيد من الخدمات المميزة لإسعاد المجتمع.