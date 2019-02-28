توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما بوجه عام مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة تكون مختلفة الشدة ورعدية أحيانا خاصة شمالا وشرقا، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية على البحر، محملة بالغبار ومثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

ولفت المركز - في نشرته اليومية - إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 28 - 40 كم / ساعة تصل 60 كم / ساعة خاصة على البحر .

ونوه إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:34 والثاني عند الساعة 00:27، والجزر الأول عند الساعة 16:43 والثاني عند الساعة 03:27.

أما عن حالة بحر عمان فسيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:10 والثاني عند الساعة 06:45 الجزر الأول عند الساعة 12:42 والجزر الثاني عند الساعة 02:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 21 70 15

دبي 30 22 70 20

الشارقة 30 21 70 25

عجمان 29 21 75 30

أم القيوين 29 19 70 25

رأس الخيمة 28 20 75 30

الفجيرة 26 22 65 35

العين 29 21 70 15

ليوا 33 20 80 10

الرويس 31 20 80 15

السلع 31 20 75 20

دلما 25 21 85 50

طنب الكبرى 26 22 80 45

طنب الصغرى 26 22 80 45

أبو موسى 25 22 80 50