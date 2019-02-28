محمد بن زايد يزور مصنع " غلوبل فاوندريز" في سنغافورة

المصدر: وام

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بزيارة إلى مصنع شركة " غلوبل فاوندريز" لأشباه الموصلات في سنغافورة التابع لشركة مبادلة للاستثمار " مبادلة ".

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المصنع..كيه تشاي آنغ نائب أول للرئيس والمدير العام لعمليات " غلوبال فاوندريز " في آسيا وأوروبا وعدد من المسؤولين.

واطلع سموه على أبرز برامج الشركة في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية وتطويرها وتصنيعها ودورها في بناء قطاع حيوي ومتكامل للتكنولوجيا المتقدمة.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق خلال جولة في مرافق التصنيع التابعة لــ "غلوبل فاوندريز" .. عرضا حيا لتجربة تصنيع افتراضية من خلال استخدام التكنولوجية الواقعية الافتراضية لتصنيع منتجات متطورة من أشباه الموصلات في بيئة نظيفة وخالية من الملوثات.

ويعد مصنع " غلوبل فاوندريز " في منطقة " وودلاندس تكنولوجي بارك " والذي تمتلكه شركة مبادلة للاستثمار " مبادلة"..أكبر استثمار لدولة الإمارات العربية المتحدة في سنغافورة ويعمل فيه أكثر من ستة آلاف موظف ولديه القدرة على تصنيع ملايين الرقائق من أشباه الموصلات التي تدخل في مجموعة واسعة من الاستخدامات التكنولوجية فيما يسهم المصنع في تطبيق الاستراتيجية الجديدة للشركة والتي تستهدف توفير حلول متنوعة تلبي مختلف احتياجات مصممي الرقائق في العالم.

كما تعرف سموه من مسؤولي الشركة على مبادراتها البحثية والتعليمية التي تنفذها من خلال شراكاتها مع المؤسسات المعنية الدولية لإعداد وتطوير قدرات الأجيال القادمة من العلماء والباحثين في قطاع تقنيات " النانو " في سبيل خدمة البشرية وتطورها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان..أن دولة الإمارت تواصل تعزيز قدراتها وتطوير امكاناتها وبناها التكنولوجية وتوظيف أحدث الحلول الذكية والتطبيقات نحو تحقيق أهدافها التنموية الطموحة..مضيفا سموه أن توفير أحدث التطبيقات التكنولوجية يمثل محورا أساسيا في رؤية دولة الإمارات للمستقبل.

وقال سموه " إننا نحرص على دعم القطاعات الحيوية التي ترتقي بأشكال التطور والتقدم التي تواكب متطلبات الحداثة خاصة في مجالات التكنولوجيا والعلوم الحديثة بما يضمن تعزيز مكانة الدولة عالميا ومستقبل أفضل للأجيال المقبلة ".

رافق سموه خلال زيارة المصنع.. معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة محمد عمر عبدالله بلفقيه سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة ومعالي الدكتور محمد مالكي بن عثمان، وزير دولة أول لشؤون الدفاع والخارجية في جمهورية سنغافورة.

من جانبه قال معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار " مبادلة ".. إن المنتجات التكنولوجية التي تنتجها " غلوبل فاوندريز " تفتح المجال لحقبة جديدة من الابتكار في عالم اليوم والذي أصبح سكانه مرتبطين ببعضهم البعض بواسطة مليارات الأجهزة والوسائل التكنولوجية.. مضيفا أن " غلوبل فاوندريز" بما تتميز به من استراتيجية واضحة وتركيز على القيمة ستظل جزءا مهما من استثمارات مبادلة ".